İdlib'de Silah Deposunda Patlama: 6 Ölü, 140 Yaralı

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinde silah deposunda meydana gelen çok sayıda patlama nedeniyle ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 140 kişi yaralandı.

Suriye resmi haberi ajansı Sana'ya göre, İdlib'in kuzey kırsalında yer alan Kefraya beldesindeki silah ve mühimmat deposunda, bilinmeyen bir nedenle 15 patlama oldu.

Sağlık Bakanlığı, SANA'ya yaptığı açıklamada, İdlib'in kuzeyinde meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 140 kişinin de yaralandığını aktardı.

Yaralılar tedavi için çevredeki hastanelere kaldırıldı. Patlamaların şiddetiyle yakınlardaki yapılarda da hasar meydana geldi.