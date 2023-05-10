İdlib'de SİHA saldırısında ölen kişinin ağabeyi Misto, ABD'ye tepkili Açıklaması

MEHMET BURAK KARACAOĞLU - ABD güçlerinin Suriye'nin kuzeybatısında terör örgütü el-Kaide elebaşı olduğunu belirterek öldürdüğü kişinin ağabeyi Muhammed Misto, ABD güçlerinin açıklamasının doğruyu yansıtmadığını savunarak tepki gösterdi.

Suriye Sivil Savunmasının (Beyaz Baretliler) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 3 Mayıs'ta İdlib'in kuzeybatısındaki Korkinya köyünde düzenlenen SİHA saldırısında 60 yaşındaki Lütfü Misto'nun öldüğü belirtildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), aynı gün yaptığı yazılı açıklamayla saldırıyı üstlendi.

CENTCOM açıklamasında, "Suriye'nin kuzeybatısında 3 Mayıs'ta yerel saatle 11.42'de bir üst düzey el-Kaide liderini hedef aldık." ifadesine yer verilmişti.

Gözlemevinden açıklama

Muhaliflere ait gözlemevi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla söz konusu saldırıya ilişkin detaylar paylaştı.

Paylaşımda, "(ABD öncülüğündeki) Koalisyon güçlerine ait MQ9 tipi dron yerel saatle 11.42'de İdlib'in 22 kilometre kuzeybatısındaki Korkinya köyüne saldırı düzenledi." ifadeleri yer aldı.

Ölen kişinin ağabeyi ABD'ye tepki gösterdi

AA muhabirine konuşan Lütfü Misto'nun 72 yaşındaki ağabeyi Muhammed Misto, ölen kardeşinin herhangi bir silahlı grupla ilişkisinin olmadığını belirtti.

Misto, "Kardeşim köyde sevilenlerden birisiydi. Cenazesine 2 bin 500'den fazla köylü katıldı. Kardeşim hayvanları ile uğraşıyordu. Evi köyün dışında, kendi halinde birisiydi. Kardeşimin el-Kaide veya el-Nusra ile hiçbir bağı yok. Amerika'nın iddiası yalan. Kardeşimin bir tavuk çiftliği ve birkaç hayvanı var, onlarla uğraşıyordu. Dağda onları otlatıyordu." dedi.

Kardeşini savunan Misto, "Uçak direkt ona saldırdı. (ABD'nin) İddialarını kanıtlayacak herhangi bir şey yok." diye konuştu.

Misto, "Saldırı sırasında evimde oturuyordum. Saldırının tavuk çiftliğinin arkasında olduğunu söylediler. Saldırı sırasında kardeşim kendi arazisinde koyunları otlatıyordu. Köylü olarak burada herkesin birkaç hayvanı var. Kardeşim onları da otlatıyordu." ifadelerini kullandı.

Saldırıdan hemen sonra Sivil Savunma ekiplerinin bölgeye ulaştığını kaydeden Misto, "Ekipler cesedi bize teslim etti. Çok kötü bir görüntüsü vardı." dedi.

ABD'den açıklama

CENTCOM sözcüsü Binbaşı John Moore da AA muhabirinin sorusu üzerine, şunları söyledi:

"Standart operasyon prosedürüne uygun olarak, saldırıda öldürülen bireyin kimliğini doğrulama sürecindeyiz. Sivil kayıp iddialarının farkındayız ve teyit sürecinin sonucu, daha fazla soruşturmanın gerekli olup olmadığı ve nasıl ilerlemesi gerektiği konusunda bilgi verecek."