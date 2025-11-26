İdlib'de Şiddetli Patlama: 5 Ölü
Suriye'nin İdlib ilinde meydana gelen şiddetli patlamada 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Patlamanın ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
İdlib ilinin kuzeyindeki Kefertaharim beldesinde, henüz nedeni bilinmeyen şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Patlama sonrası bölgeden yoğun duman yükseldi. Bölgeye sivil savunma ekipleri sevk edildi.
Suriye devlet televizyonu İhbariye'nin haberine göre, patlamada 5 sivil hayatını kaybetti.
Haberde, ekiplerin enkaz altında arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.
Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu - Güncel