İdlib'de şehit olan askerin ailesine taziye çadırı kuruldu

SURİYE'nin İdlib kentinde silah kazası sonucu şehit olan 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Mehmet Sevim'in Esenyurt'ta bulunan baba ocağına şehit ateşi düştü. Şehidin evinin bulunduğu sokak bayraklarla donatıldı.

Suriye'nin İdlib kentinde bulunan Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi'nde silah kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Sevim'in ailesinin Talatpaşa Mahallesi'nde bulunan evinin önüne belediye tarafından taziye çadırı kuruldu. Kurulan çadırda aile üyeleri taziyeleri kabul etti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde bir üs bölgemizde 7 Mayıs 2023 tarihinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mehmet Sevim silah kazası sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. Şehit Piyadi Uzman Çavuş Mehmet Sevim'in cenazesi defnedilmek üzere memleketi Aksaray'a götürüldü.