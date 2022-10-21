İdlib'de sağanak kampları olumsuz etkiledi

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde gece saatlerinde etkisini gösteren şiddetli yağış sonrası bazı çadırlar sular altında kaldı.

Esed rejiminin saldırılarından kaçarak İdlib'in Hacı Halid Kampı'na yerleşen Halid Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gece yoğun yağmur sonrası 60'tan fazla ailenin çadırlarını su bastığını söyledi.

Ailelerin tüm eşyasının sular altında kaldığını belirten Ahmed, "Yağmur suyu yaklaşık olarak bir metre seviyesine yükseldi. Küreklerle kanal açmaya çalıştık." dedi.

Ahmed, "Sivil savunma ekiplerine yardım çağrısında bulunduk. Mağdur aileler komşularının çadırlarına sığındı. Gece her çadırda 8 aile kaldı. Çok sayıda çocuk hastaneye sevk edildi." şeklinde konuştu.

Kamp sakinlerinden Meryem Hammud da çok sayıda çocuğun su ve çamurdan etkilendiğini dile getirdi.

Geceyi komşularında geçirdiklerini belirten Hammud, "Hayatımızda böyle bir geçe yaşamadık. Benim iki çocuğum engelli, yürüyemiyorlar. Tüm eşyamız ve gıdamız, su ve çamur altında kaldı. Bana komşularım yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.

Kardeşlerinin yağmur ve çamurdan etkilendiğini anlatan Ahmed Hüseyin de çadırlarının ve tüm eşyanın sular altında kaldığını kaydetti.