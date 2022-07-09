İdlib'de rejimin yerinden ettiği siviller bir bayrama daha evlerinden uzakta girdi (3) Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde, Beşşar Esed rejimi güçlerince zorla yerinden edilerek çadırlarda yaşamak zorunda kalan siviller, Kurban Bayramı'nı bu yıl da evlerinden uzakta karşıladı. Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde, Beşşar Esed rejimi güçlerince zorla yerinden edilerek çadırlarda yaşamak zorunda kalan siviller, Kurban Bayramı'nı bu yıl da evlerinden uzakta karşıladı. Rejiminin saldırılardan kaçarak İdlib'deki kamplara sığınan yüz binlerce sivil, Kurban Bayramı'na buruk girdi. Yoksulluk ve iç savaşın gölgesinde bayramı karşılayan siviller, bayram namazı için camilere akın etti. İdlib'deki bazı meydanlarda da toplu bayram namazı kılındı. Kamplardaki siviller ise mescide dönüştürülen çadırlarda namaz için saf tuttu. Namazın ardından bayramlaşan siviller, yaşamını yitiren yakınlarının kabirlerini ziyaret etti. AA / İzzetin Kasım - Güncel Güncel Haberler

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