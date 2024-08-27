İdlib'de Paralimpik Oyunları Başladı

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde iç savaş mağduru engelli bireylere yönelik, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 2024 Paralimpik Oyunları'ndan esinlenen etkinlikler başladı.

İdlib'de engelli bireylerin, spor aracılığıyla topluma katılımını artırmayı ve onların yeteneklerini sergilemelerini sağlamayı amaçlayan paralimpik oyunlarının açılışı yapıldı.

Paris'te düzenlenecek 2024 Paralimpik Oyunları'ndan esinlenen etkinlikler 10 gün sürecek.

Çeşitli spor dallarında yarışmalarda yer alacak katılımcılar, yeteneklerini sergileyerek hem bireysel hem de takım halinde ödüller için mücadele edecek.

İdlib'deki oyunları düzenleyen Menekşe Derneği Program Direktörü İbrahim Sermini, AA muhabirine, Suriye'nin kuzeybatısındaki paralimpik oyunlarının açılışının yapıldığını söyledi.

Sermini, "14 bireysel ve takım sporu oyunu yapılacak. Aralarında erkek, kadın ve çocukların bulunduğu 333 kişi şampiyonluk için yarışacak. Turnuva, oyun türüne göre farklı salonlarda 10 gün boyunca devam edecek." dedi.

Katılımcıların savaşta yaralanmış kişiler ve engelli bireyler olduğu bilgisini paylaşan Semini, "Amacımız, Suriye'nin kuzeybatısında savaş yaralıları ve engelli bireylerin üzerine ışık tutmak ve onların gerçek kahramanlar olduklarını, tüm zorlukların üstesinden gelebileceklerini ve umut yaratabileceklerini göstermek." diye konuştu.

İdlib'deki paralimpik oyunları gözetmeni Udey Osman da "13 yıldır süren Esed rejiminin zulmü, sürekli göç ve uluslararası desteğin yetersizliği nedeniyle spordan mahrum kalmış engelli bireylerimizin sesi olmak istedik." şeklinde konuştu.

Yüksek lisans öğrencisi ve paralimpik oyunları antrenörü görme engelli Muhammed Matuk da "Engelli bireylere, golbol ve masa tenisi gibi spor dallarında eğitim veriyorum. Fiziksel ve zihinsel olarak güçlü bir temel oluşturmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Matuk, paralimpik oyunlarının kendileri için bir hayal olduğunu belirterek, Menekşe Derneği sayesinde bu hayalin gerçek olduğunu dile getirdi.