İdlib'de Kız Çocuğu Kaçırıldı, Güvenlik Güçleri Operasyon Düzenledi

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de, bir kız çocuğunun kaçırıldığı ihbarı üzerine güvenlik güçleri Fransız uyruklu grubun yaşadığı kampa operasyon düzenledi.

İdlib'in kuzeybatısındaki Harim bölgesinde, bazı Fransız uyruklu ailelerin kaldığı kampa düzenlenen operasyon, kaçırılan kız çocuğunun annesinin güvenlik birimlerinden yardım talep etmesi üzerine başlatıldı.

Operasyon sırasında kamptaki silahlı grup ile güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandı.

Suriye güvenlik güçlerinden ismi açıklanmayan bir yetkili, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Kardeş muhacirlere karşı genel bir askeri operasyon yapıldığı yönündeki iddialar asılsızdır. Kampta yaşayan yaklaşık 150 Fransız uyruklu muhacir aileden hiçbiri zarar görmemiştir." dedi.

Güvenlik güçleri, kamp çevresindeki tedbirleri artırırken, arama tarama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.