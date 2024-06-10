İdlib'de düşen çocuk kuyudan kurtarıldı

İdlib'in batısındaki Cisir Eş Şugur ilçesinde, oyun oynarken düştüğü su kuyusundan kurtarılarak hastaneye kaldırılan 7 yaşındaki Asker Dib'in tedavisi devam ediyor.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinin, dün gece meydana gelen olayda, kuyunun derinliği ve dar yapısı nedeniyle 4 saat süren titiz ve dikkatli çalışma sonucu kuyudan çıkardığı Dib, kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi ediliyor.

Yoğun bakım doktoru Basel Derviş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuğun entübe edildiğini belirterek, "Hastanede hemen beyin tomografisi ile göğüs, karın ve pelvis taraması yapıldı. Çocukta beyin altı kanaması, akciğerlerde kontüzyon ve sağ bacakta kırık tespit edildi. Şu anda çocuk solunum cihazına bağlı, bilinçsiz ve tepkisiz, genel durumu kötü." diye konuştu.

5 metrelik kuyudan çıkarıldı

Sivil Savunma yetkilisi ve operasyonun sorumlusu Abdülkafi el-Keyyel de artezyen kuyusuna düşen çocuğu 4 saat süren titiz ve dikkatli çalışmanın ardından kurtarmayı başardıklarını söyledi.

Ekiplerin yoğun çaba göstererek çocuğa hava akışı sağladığını ifade eden Keyyel, "Kuyunun derinliği 5 metre, genişliği 30 santimetre, çocuk dar bir alanda sıkışmıştı ve durum oldukça zordu. Çocuğun zarar görmemesi için basit ve hafif ekipmanlar kullanma aşamasına geçildi." dedi.

Kuyunun derinliği ve dar yapısı nedeniyle zorlu bir kurtarma operasyonu gerçekleştirdiklerini söyleyen Keyyel, "Çocuğun bacaklarına dolanmış ipleri çözmek için bir açıklık oluşturuldu. Ekiplerimiz 4 metre derinliğe inerek çocuğu kuyunun iç kısmından kurtardı." diye konuştu.