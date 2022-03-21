İdlib'de down sendromlu çocuklar için etkinlik düzenlendi - Haberler

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İdlib'de down sendromlu çocuklar için etkinlik düzenlendi

AA - Ahmet Karaahmet - Güncel
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İdlib'de down sendromlu çocuklar için etkinlik düzenlendi

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde Suriyeli Beyaz Kalpler Derneği, "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde Suriyeli Beyaz Kalpler Derneği, "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" dolayısıyla etkinlik düzenledi.

İdlib kent merkezindeki kültür merkezinde down sendromlu çocuklar için tiyatro gösterisi, kelime oyunu gibi çeşitli etkinlikler yapıldı.

Dernek Müdürü Abdullah Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib kentindeki dernek merkezinde 50 down sendromlu çocuğa gelişimleri için çeşitli dallarda yaratıcı yollarla eğitim kursları verildiğini belirtti.

Savaş sürecinde yaşadığı zorlukları dile getiren Muhammed, "İnsani yardım kuruluşları, bu tür projeleri desteklemiyor. Fizik tedavide kullanılmak üzere gerekli materyali temin etmekte zorlanıyoruz. Eğitim araçlarının eksikliği de var." ifadelerini kullandı.

Muhammed, merkezdeki fizik tedavi uzmanlarının down sendromlu çocuklara dil ve konuşma terapisi uyguladıklarını kaydetti.

Etkinliğe katılanlardan down sendromlu çocuklardan 8 yaşındaki Esma Ubeyid, okulunu sevdiğini, büyüyünce okuma, yazma ve Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek istediğini ifade etti.

Down sendrolmu çocuklardan Hibe Abdo, okulda okuma-yazma ve şarkı söylemeyi öğrendiğini, merkezdeki arkadaşlarını çok sevdiğini söyledi.

Çocuklardan Mülhem Haldun da "Down sendromlu çocuklar masumdur. Masumiyetten başka bir şey bilmezler." diyerek, büyüyünce diş doktoru olmak istediğini ifade etti.

AA / Ahmet Karaahmet - Güncel

Suriyeli, 21 Mart, Suriye, İdlib, Güncel, Haberler

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