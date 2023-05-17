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İdlib'de çıkan yangında 40 dönüm ormanlık alan zarar gördü

İdlib'de çıkan yangında 40 dönüm ormanlık alan zarar gördü

Güncel Haberler

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de ormanda çıkan yangın yaklaşık 40 dönüm alana zarar verdi.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de ormanda çıkan yangın yaklaşık 40 dönüm alana zarar verdi.

İdlib'in batısındaki Cenudiye beldesi yakınlarında çıkan yangında yaklaşık 40 dönüm orman kül oldu.

Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, arazinin engebeli olması nedeniyle ekiplerin çıkan yangını uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alabildiğini kaydetti.

Söndürme çalışmaları sırasında bir Sivil Savunma gönüllüsünün de yaralandığı belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Suriye İdlib Güncel Haberler

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