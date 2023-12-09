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İdlib'de Beşşar Esed rejiminin saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti

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Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplar, İdlib'deki yerleşim yerlerine saldırı düzenledi. Saldırıda 5 kişi öldü, 38 sivil yaralandı. Türkiye, Rusya ve İran arasında yapılan anlaşmalarla ateşkes sağlanmaya çalışılıyor.

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin İdlib'de yerleşim yerine düzenlediği saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi, 38 sivil yaralandı.

İdlib'in doğusundaki Serakib ilçesinde konuşlu Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, İdlib'in doğusundaki Sermin köyü ile İdlib kent merkezine karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.

Sivil savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, İdlib kent merkezinde 4 sivil öldü, 33 sivil yaralandı, Sermin köyünde de 1 sivil hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, İdlib'deki SAMS (Syrian American Medical Society) Hastanesine kaldırıldı.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA / Güncel

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