İDDEF'den Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), ramazan yardımları kapsamında Suriye'nin İdlib şehrindeki briket ev ile çadır kentlerde yaşayanlara aşevinde pişirilen yemekleri ulaştırıyor.

Federasyondan yapılan açıklamada, İDDEF'in ramazan çalışmalarını "İyilik Seninle" temasıyla gerçekleştirdiği, acil kriz bölgelerindeki faaliyetlerine ağırlık verdiği belirtildi.

Yıl boyunca hayırseverlerin desteğiyle İdlib'deki savaş mağduru binlerce Suriyeli sivilin yanında olan İDDEF'in, bu ramazanda da yardım çalışmalarını artırdığı ifade edilen açıklamada, İdlib'de hizmet veren aşevinde ramazan boyunca pişirilen yemeklerin, çadır kentlere ve briket evlerde yaşayan savaş mağduru halka ulaştırıldığı aktarıldı.

Hayırseverlerin bağışlarıyla hizmet veren aşevi sayesinde anne, baba ve çocukların aile olarak bir sofrada buluşup her gün sıcak yemekle iftar yapmasının sağlandığı kaydedilen açıklamada, "Aşçılarımız tarafından pişirilen yemekler titizlikle paketlenerek çadır kentte ve inşa ettiğimiz 610 briket evde yaşam mücadelesi veren savaş mağduru Suriyeli sivillere ekiplerimizce dağıtılıyor. Ramazanın bereketini hep birlikte yaşayarak iftar saatlerini büyük bir heyecanla idrak ediyoruz." ifadesi kullanıldı.