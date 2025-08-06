İdil Devlet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi Açıldı

İdil Devlet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi hizmet vermeye başladı.

Açılış programında konuşan İdil Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Öktem, hizmete giren ünitenin, hastaların son teknolojik cihazlarla tedavi edileceğini, tedavi süreçlerini yerinde ve daha hızlı bir şekilde alabilmelerine olanak sağlayacağını söyledi.

Öktem, "Fiziksel rahatsızlıkların tedavisinde modern cihazlar ve uzman kadrosuyla hizmet verecek olan ünite, İdil halkının sağlık hizmetlerine erişimini önemli ölçüde kolaylaştıracak." dedi.

Öktem, birimin ilçe halkına hayırlı olmasını dileyerek, sağlık yatırımların süreceğini sözlerine ekledi.

Programa, Hastane Başhekim Yardımcısı Dr. Mutalip Bulut, İdari ve Mali İşler Müdürü Mehmet Yalçın, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Abdulgafur Öktem, İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı Sabri Hamarat, fizik tedavi uzmanları, fizyoterapistler ve hastane sağlık çalışanları katıldı.

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