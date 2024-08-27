İdil'de yaralı peçeli baykuş tedavi altına alındı

Şırnak'ın İdil ilçesinde, arazide yaralı halde bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı.

İlçe kırsalında yaralı ve bitkin haldeki peçeli baykuşu bulan kişi, durumu İdil Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şırnak Şube Müdürlüğü'ne bildirdi.

Bölgeye gelen ekiplerce teslim alınan kuş, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimi'ne getirilerek, tedaviye alındı.

Kuş, tedavinin ardından doğaya salınacak.