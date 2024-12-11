İdil'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı
Şırnak'ın İdil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Suriye uyruklu sürücü hayatını kaybetti, 3'ü çocuk toplam 6 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ve kurtarma ekipleri yaralıları hastanelere sevk etti.
Şırnak'ın İdil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Suriye uyruklu Mahmut İsmail'in kullandığı 07 LAL 40 plakalı otomobil, Gültepe Mahallesi'nin Çığır mevkisinde kontrolden çıkarak menfeze düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle 7 kişi araçtan çıkarıldı. Sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 3'ü çocuk 6 yaralı ambulanslarla İdil Devlet Hastanesi ve Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.