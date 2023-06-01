İdil'de tırla biçerdöver çarpıştı: 1 ağır yaralı

Şırnak'ın İdil ilçesinde tır ile biçerdöverin çarpıştığı kazada tır şoförü ağır yaralandı. Alınan bilgilere göre, İdil ilçesi Çığır köyü mevkiinde tır, iki biçerdöver ile çarpıştı. Meydana gelen kazada tır sürücüsü ağır yaralandı. Her iki biçerdöverde ise maddi hasar meydana geldi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

Şırnak'ın İdil ilçesinde tır ile biçerdöverin çarpıştığı kazada tır şoförü ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, İdil ilçesi Çığır köyü mevkiinde tır, iki biçerdöver ile çarpıştı. Meydana gelen kazada tır sürücüsü ağır yaralandı. Her iki biçerdöverde ise maddi hasar meydana geldi.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. - ŞIRNAK