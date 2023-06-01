Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
İdil'de tırla biçerdöver çarpıştı: 1 ağır yaralı

İdil'de tırla biçerdöver çarpıştı: 1 ağır yaralı

Güncel Haberler

Şırnak'ın İdil ilçesinde tır ile biçerdöverin çarpıştığı kazada tır şoförü ağır yaralandı. Alınan bilgilere göre, İdil ilçesi Çığır köyü mevkiinde tır, iki biçerdöver ile çarpıştı. Meydana gelen kazada tır sürücüsü ağır yaralandı. Her iki biçerdöverde ise maddi hasar meydana geldi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

Şırnak'ın İdil ilçesinde tır ile biçerdöverin çarpıştığı kazada tır şoförü ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, İdil ilçesi Çığır köyü mevkiinde tır, iki biçerdöver ile çarpıştı. Meydana gelen kazada tır sürücüsü ağır yaralandı. Her iki biçerdöverde ise maddi hasar meydana geldi.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

112 Acil Çağrı Şırnak Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title