Evlenecek çiftlere destek kampanyasının detayları! Markalar ve indirim oranları netleşti

İmzalar atıldı! İşte evleneceklere indirim yapacak 20 firma
İBB'ye yönelik operasyonda Dilek İmamoğlu'nun abisi de tutuklandı

İBB'ye yönelik ikinci dalgada Dilek İmamoğlu'na bir şok daha
İstanbul'da yaşayan herkesin zihnine kazıması gereken harita! İşte renklerin anlamı

İstanbul'da yaşayanların zihnine kazıması gereken harita
Pervin Buldan üzüntüden çöktü

Pervin Buldan üzüntüden çöktü

İdil'de Seyir Halindeki Tır Yangını

İdil'de Seyir Halindeki Tır Yangını
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın İdil ilçesinde seyir halindeyken alev alan tır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Sürücü yangını fark ederek aracı yol kenarına çekti.

Şırnak'ın İdil ilçesinde seyir halindeyken alev alan tır yandı.

Halil İ. idaresindeki 47 PN 560 plakalı tır, Cizre-Nusaybin kara yolunun İdil ilçesine bağlı Çığır köyü mevkisinde seyir halindeyken alev aldı.

Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekti. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.