İdil'de çobanların arazide bulduğu cisim patladı: 2 kardeş yaralı - Haberler

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İdil'de çobanların arazide bulduğu cisim patladı: 2 kardeş yaralı

Demirören Haber Ajansı - Bayram Kaplan - Güncel
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İdil'de çobanların arazide bulduğu cisim patladı: 2 kardeş yaralı

ŞIRNAK'ın İdil ilçesine bağlı Mağara köyünde çobanlık yapan 2 kardeş, arazide buldukları cismin patlaması sonucu yaralandı.

ŞIRNAK'ın İdil ilçesine bağlı Mağara köyünde çobanlık yapan 2 kardeş, arazide buldukları cismin patlaması sonucu yaralandı.

İdil ilçesine bağlı Mağara köyü yakınlarında hayvanlarını otlatan Sercan (13) ve Murat E. (19) kardeşler, arazide buldukları cismi kurcalarken patlama meydana geldi. Patlama sesini duyan köylüler, 2 kardeşi yaralı olarak buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler, ilk müdahalenin ardından ambulansla İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kardeşlerin hastanedeki tedavisi sürerken, patlamaya neden olan cisimle ilgili araştırma başlatıldı.


İdil'de çobanların arazide bulduğu cisim patladı: 2 kardeş yaralı

Demirören Haber Ajansı / Bayram Kaplan - Güncel

Patlama, Güncel, Haberler

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