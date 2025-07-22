İdil'de Atıl Araziler Tarıma Kazandırılıyor

Şırnak'ın İdil ilçesinde atıl durumdaki arazilerden toplanan taşlar mıcıra dönüştürülerek köy yollarının asfaltlanmasında kullanılıyor, taştan temizlenen araziler tarıma kazandırılıyor.

Valiliğin "Taşlı Arazilerin Tarıma Kazandırılması Projesi" kapsamında geçen yıl İl Özel İdaresince ilçenin Tepeköy köyü yakınlarında Konkasör (Taş Kırma-Eleme) Tesisi kuruldu.

Kullanılmayan arazilerden toplanan taşlar kamyonlarla tesise taşınıyor. Tesiste günlük olarak üretilen 1200 ton mıcır, köy, belde ve mezra yollarının asfaltlanmasında, köy içinde kilitli parke taşı yol yapım çalışmasında kullanılıyor.

İlçede bir yılda yaklaşık 100 dönüm arazi taşlardan temizlenirken, kurulan tesiste bu taşlardan elde edilen 230 bin ton mıcırın 7 bin tonu ile 55 kilometrelik yol yapımı sürüyor.

Temizlenen arazilerde ekiminin yapılması için Tarım ve Orman Bakanlığınca çiftçiye kırmızı mercimek tohumu desteğinin sağlanması planlanıyor.

Gelecek yıl arazilerden toplanacak taşlardan elde edilecek mıcırla 52 kilometrelik köy yolunun daha asfaltlanması hedefleniyor.

"Yüksek konforlu yolları bütün köylerimiz ve mezralarımızla buluşturacağız"

Vali Yardımcısı Murat Çiçek, AA muhabirine, bölgedeki arazilerde sıklıkla bulunan bazalt taşların toplanarak tesiste günlük 1200 ton mıcır elde edildiğini söyledi.

Bu mıcırın köy, belde ve mezra yollarında asfalt olarak değerlendirildiğini ifade eden Çiçek, İl Özel İdaresinin yıl içinde 55 kilometre sıcak asfalt yol yapma aşamasında olduğunu belirtti.

Çiçek, "Bu malzeme ile önümüzdeki yıl da 55 kilometrelik sıcak asfalt yol yapımı olacaktır. İl Özel İdaresi olarak tüm kurumlarla işbirliği içerisindeyiz. Aynı zamanda bu yıl 170 bin metrekarelik ihalesi devam eden parke taşı çalışmamız var. Üstyapı çalışmalarımız da devam ediyor. Bütün personelimizle Şırnak'ı hak ettiği noktaya hep birlikte taşıyacağız." dedi.

Bu çalışma ile hem vatandaşların atıl durumdaki arazilerinde bulunan taşları topladıklarını hem de arazileri tarıma kazandırdıklarını dile getiren Çiçek, taşlardan mıcır elde ederek yol yapımında kullanılacak malzemeyi de çok uygun fiyata mal ettiklerini belirtti.

Çiçek, "Burada Şırnak'ımız kazanıyor. İl Özel İdaremiz marifetiyle her köye her mezraya şehrin tüm yollarına hakimiyetimiz söz konusu. Yüksek konforlu yolları bütün köylerimiz ve mezralarımızla buluşturacağız." diye konuştu.

Temizlenen arazilerde ilk etapta mercimek ekilecek

Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Sezgin de İdil'deki atıl arazileri tarıma kazandırmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

"Toplamda 75 bin dekar araziyi taşlardan temizlemeyi hedefliyoruz. İlk etapta 1500 dekar arazi taşlardan temizlenecek ve tarıma kazandırılacaktır" diyen Sezgin, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce yıl sonunda verilecek mercimek tohumlarının burada toprakla buluşacağını, tarımsal faaliyetin gerçekleştirileceğini söyledi.

Oktay, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında arazileri taşlardan temizlemekle toplamda 350 milyon lira tarımsal hasıla elde edilecektir. Bulunduğumuz alanda şimdiye kadar bir tarımsal faaliyet gerçekleşmedi ama bu alanları yıl sonu itibarıyla tohum dağıtılmasıyla köylümüzün, çiftçimizin kullanımına hazır hale getirmiş olacağız."

Köylüler arazilerinin tarıma kazandırılmasından memnun

Tepeköy Köyü Muhtarı Hasan Özalp ise arazilerdeki taşları kendi imkanlarıyla temizleme şanslarının bulunmadığını ifade ederek, İl Özel İdaresince Konkasör Tesisi kurulmasından gurur duyduklarını belirtti.

Özalp, "Bu çalışmanın iki faydası var. Biri taşlardan temizlenen araziler ekime hazır hale geliyor, ikincisi de bu taşlar tesiste mıcır haline getirilerek köy yolları asfaltlanıyor. Taşlardan temizlenen arazilerimize buğday, arpa, mercimek ve nohut ekmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Asfalt yol yapılan Çağıl köyündeki vatandaşlardan Abdulkerim Abay da eskiden yollarının çamurlu olduğunu, yolda çukurlar bulunduğunu belirterek, "10 dakikalık yolu 1 saatte gidemiyorduk. Köy ile şehir arasında bir fark kalmadı. Allah devletimizden razı olsun, devletimize zeval vermesin." dedi.