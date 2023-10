IDF Sözcüsü Conricus: Gazze için Lübnan'ın refahını tehlikeye atmaya değer mi?

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Jonathan Conricus, Hizbullah'ın kuzeydeki sızma ve saldırı girişimlerinin sürdüğünü ifade etti. Conricus, ' Lübnan'ın cevaplaması gereken büyük bir soru var. Gazze uğruna Lübnan'ın refahını tehlikeye atmaya değer mi" ifadelerini kullandı.

IDF Sözcüsü Jonathan Conricus, sosyal medya hesabından İsrail'in Lübnan sınırındaki son duruma ilişkin gelişmeleri paylaştı. Conricus, Hizbullah'ın her gün saldırı girişiminde bulunduğunu söyleyerek, 'Şu ana kadar müdahalemiz ölçülü, taktiksel ve sınıra yakın bölgelerle sınırlı kaldı. Sonuç olarak Hizbullah çok ama çok tehlikeli bir oyun oynuyor. Her geçen gün daha fazla saldırı düzenleyerek durumu tırmandırıyorlar. Lübnan'ın cevaplaması gereken büyük bir soru var. Gazze uğruna Lübnan'ın refahını tehlikeye atmaya değer mi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan IDF, kuzeydeki Avivim bölgesinde tanksavar füzeleriyle saldırı girişimi düzenlendiğini belirterek, 'Kısa bir süre önce Lübnan sınırındaki Avivim bölgesinde İsrail topraklarına tanksavar füzeleri fırlatmaya çalışan bir terörist tim tespit edildi, IDF fırlatma gerçekleştirilmeden önce timi vurdu' ifadelerine yer verdi.