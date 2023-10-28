IDF: 100 İsrail jeti, gece boyunca Gazze'yi bombaladı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Arap medyası Sözcüsü Yarbay Avichay Adraee, İsrail'in 100 savaş uçağıyla Gazze'deki 150 hedefi bombaladığını duyurdu.

IDF Sözcüsü Adraee açıklamasında İsrail savaş uçaklarının dün gece 365 kilometre karelik Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki yaklaşık 150 yeraltı hedefine baskın düzenlediğini ve ek olarak savaş tünelleri ile yeraltı savaş alanlarını yok ettiğini duyurdu.

Sözcü Adraee bugünkü açıklamasında "Dün geceki saldırılara yaklaşık 100 savaş uçağı katıldı ve yüzlerce füze kullanarak yüzlerce Hamas hedefini imha etti. Hava Kuvvetleri gelişecek savaşa hazırdır ve Hamas'la ilişkisi olan herkesi yok etmek için ordunun tüm kollarıyla birlikte çalışmaktadır" ifadelerini kullandı.