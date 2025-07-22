IDEF 2025'te yerli savunma sanayisi araçlarıyla geçiş töreni yapıldı

17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) kapsamında çok sayıda yerli kara ve hava aracı ile deniz platformları ve çeşitli sistemlerin katılımıyla geçiş töreni düzenlendi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor.

Fuarın açılış programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Açılış programı kapsamında çok sayıda yerli kara ve hava aracı ile deniz platformları ve çeşitli sistemlerin katılımıyla geçiş töreni yapıldı.

IDEF tarihinde ilk kez yapılan geçiş törenine katılan hava araçları arasında HÜRJET, HÜRKUŞ, AKSUNGUR, Bayraktar AKINCI, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, Bayraktar KALKAN, HAVELSAN BAHA Bulut Altı Otonom İHA, GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri, ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri ve TUSAŞ T70 Genel Maksat Helikopteri yer aldı.

Kara araçları sınıfında ise PARS İZCİ 8x8 Zırhlı Muharebe Aracı, PARS İZCİ 6x6 Komuta Kontrol Aracı, BMC VURAN Çok Amaçlı Zırhlı Araç, BMC KİRPİ II Mayına Karşı Korumalı Zırhlı Araç, BMC AMAZON Çok Amaçlı Zırhlı Araç, BMC TULGA zırhlı araç, OTOKAR COBRA II Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç, EJDER YALÇIN 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç, YÖRÜK 4x4 Yeni Nesil Zırhlı Araç, BMC AKTAN Muharebe Sahası Akaryakıt Tankeri, KOLUMAN ZIRHLI AKTAN Zırhlı Muharebe Sahası Akaryakıt Tankeri, KOLUMAN Drops 8x8 Tekerlekli Konteyner Taşıyıcı Araç ve GÜRHAN Motorlu Hibrit Obüs geçiş törenine katıldı.

Deniz platformlarından füzelere birçok yerli teknoloji sergilendi

Hava ve kara araçlarının yanı sıra Ataköy Marina'da sergilenen yerli deniz araçları da geçiş töreninde gösterildi. TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Derya, TCG Sancaktar Tank Çıkarma Gemisi, TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi Akaryakıt İkmal Gemisi ve TCG ALEMDAR Denizaltı Kurtarma Ana Gemisi geçiş töreninde yer aldı.

Törende ayrıca ROKETSAN'ın PUSU Silah Sistemi, KMC-U Taktik Füze Silah Sistemi, Sungur Hava Savunma Füze Sistemi, ALKA Ağ Destekli Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi, BURÇ Mobil Hava Savunma Sistemi, SİPER Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi, T-122 Çok Namlulu Roketatar Sistemi, TRG-230 Füzesi, TRG-300 Füzesi, KARA ATMACA Karadan Karaya Seyir Füzesi Silah Sistemi ve TAYFUN Balistik Füzesi sergilendi.

ASELSAN'ın GÖKBERK Mobil Lazer Silah Sistemi, KORKUT Hava Savunma Sistemi, GÜRZ Çok Maksatlı Nokta Hava ve Füze Savunma Sistemi, HİSAR A+ Otonom Füze Fırlatma Sistemi, HİSAR O+ Atış Kontrol Merkezi, SİPER Atış Kontrol Merkezi, ALP 100-G Alçak İrtifa Radarı, PUHU 3-LT V/UHF Elektronik Sistemi ve VURAL Radar Sistemi de törende yer aldı.