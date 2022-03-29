İDDEF Yemenli 600 aileye ramazan kumanyası dağıttı

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), insani krizin devam ettiği Yemen'de ramazan boyunca ihtiyaçlarını temin edecekleri kumanyaları 600 aileye ulaştırdı.

İDDEF'ten yapılan açıklamaya göre, "İyilik Seninle" sloganıyla 40 ülke ve 263 bölgede başlatılan ramazan çalışmaları sürüyor.

Ramazan yardımlarında iç savaş nedeniyle süren insani krizin ciddi boyutlara ulaştığı ve insanların güvenli gıdaya ulaşamadığı Yemen'e ağırlık veren İDDEF, bölgede kumanya dağıtımlarına başladı.

Ekipler, ilk etapta ramazan boyunca ihtiyaçlarını temin edecekleri kumanyaları 600 Yemenli aileye ulaştırdı.

Hayırseverlerin zekat bağışlarını da gıda kolisi olarak bölgeye ulaştıran İDDEF, Yemen için bağışlanan adak, akika ve şükür kurbanlarının kesimini de gerçekleştiriyor.

Hayırseverler, iftar, kumanya ve kurban bağışlarını "www.iddef.org" internet sitesi üzerinden bilgi alarak yapabiliyor.