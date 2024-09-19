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İDDEF'ten Medreselerde Eğitim Gören Öğrencilere Destek

İDDEF'ten Medreselerde Eğitim Gören Öğrencilere Destek
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İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu, 'İlme Kalem Ol' projesi kapsamında Afrika, Asya, Balkanlar ve Orta Doğu'daki medreselerde eğitim alan ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet ve kırtasiye seti yardımı yaptı.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Afrika, Asya, Balkanlar ile Orta Doğu'daki medreselerde ücretsiz eğitim alan öğrencilere kıyafet ve kırtasiye seti yardımında bulundu.

İDDEF'ten yapılan açıklamaya göre, "İlme Kalem Ol" projesi kapsamında federasyon, her yıl olduğu gibi bu eğitim öğretim döneminin başında da Afrika, Asya, Balkanlar ve Orta Doğu'daki medreselerindeki ihtiyaç sahibi öğrencilerin, kıyafet yardımıyla birlikte içinde çanta, defter, kalem, silgi ve kalemtıraş gibi malzemelerin bulunduğu kırtasiye setiyle yüzünü güldürüyor.

Federasyon İsrail'in soykırım uyguladığı Gazze'de çocukların güvenli bir şekilde okullarda eğitim imkanlarına ulaşması ve geçici alanların oluşturulması çalışmalarına da destek veriyor.

Dünya genelinde 55 ülke ile 100 eğitim merkezi ve 80 medresede eğitim hizmeti veren İDDEF, 400'ün üzerinde hoca ve 10 bine yakın öğrenciyle eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

Hayırseverler, öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılandığı projeye İDDEF'in internet sitesini ziyaret ederek bağışta bulunabilir.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel

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