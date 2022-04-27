İDDEF'ten Güney Afrika'daki Osmanlı kökenli ailelere iftar

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Güney Afrika'daki Osmanlı kökenli aileleri iftarda buluşturdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, ramazan yardımı çalışmaları "İyilik Seninle" sloganıyla devam ediyor.

İDDEF, Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'un Müslüman mahallesi Bo-Kaap'ta her gün gerçekleştirilen 300 kişilik sıcak yemek dağıtımı, farklı mahallelerde kurulan iftar sofraları ve ramazan bilinciyle anaokullarında ikram edilen yemekle Türkiye ile Güney Afrika arasında gönül köprüleri inşa edilmesine vesile oluyor.

Federasyon ayrıca yaklaşık 170 yıllık geçmişe sahip kardeşlik bağının yaşatılması amacıyla Güney Afrika'daki Osmanlı kökenli aileleri ve bölgedeki Müslümanları iftar programında bir araya getirdi.

İftara, Osmanlı zamanında Güney Afrika'da çeşitli devlet görevleri, ilmi ve kültürel hizmetler yapmak üzere görevlendirilen Ebubekir Efendi, Mahmut Fakih Efendi ve Mahmud Haşim Paşa'nın torunlarının yanı sıra bölgedeki İslami mücadelenin sembol isimlerinden Şehit İmam Abdullah Harun'un oğlu Prof. Dr. Muhammed Harun ve kızı Fatma Harun, Cape Town Üniversitesinde görevli akademisyen Dr. Halim Gençoğlu, Cape Argus gazetesinden Aziz Hardley, Güney Afrika'nın meşhur fotoğrafçılarından Ömer Badsha ve Türkiye Cumhuriyeti Cape Town Konsolosluğu çalışanları katıldı.