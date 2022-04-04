İDDEF, Lübnan'da aralarında yetimlerin de bulunduğu mültecilere iftar yemeği verdi

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Lübnan'ın Arsal bölgesinde ikamet eden 40'ı yetim 70 kişiye ramazan ayı dolayısıyla iftar yemeği sundu.

İDDEF Lübnan Koordinatörü Resul El Cevad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aralarında Türkmenlerin de bulunduğu Lübnan'ın Suriye sınırındaki mültecilere ramazanın ilk 2 günü iftar verdiklerini ifade etti.

Mültecileri kamptan özel araçlarla aldıklarını belirten El Cevad, "İlk gün 40 yetim çocuğa, ikinci gün de 30 yetişkine bir restoranda iftar verdik" dedi.

Türkiye'den daha önce Arsal bölgesindeki mültecilere yardım gönderdiklerini ve orada "Tavuk eti yemek istiyorum" diyen küçük kızın görüntüsü üzerine bu iftar yemeğini düzenlediklerini kaydeden El Cevad, "Küçük kızımız ve onunla beraber 40 yetime Türkiye'den getirdiğimiz tavuk eti ile iftar yemenin mutluluğunu yaşadık." diye konuştu.