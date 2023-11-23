İDDEF Gazze'ye yardım malzemesi sevkiyatını sürdürüyor

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaraları sarmak için çalışırken, Mısır'daki deposundan kumanya, ilaç ve tıbbi malzeme gibi acil yaşam ürünlerini Refah Sınır Kapısı'na sevk etmeyi sürdürüyor.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaraları sarmak için çalışırken, Mısır'daki deposundan kumanya, ilaç ve tıbbi malzeme gibi acil yaşam ürünlerini Refah Sınır Kapısı'na sevk etmeyi sürdürüyor.

İDDEF'ten yapılan açıklamaya göre federasyon, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in aralıksız devam ettirdiği saldırılardan etkilenen Gazze'deki Filistinlilere hayırseverlerin desteğiyle yardım elini uzatıyor.

Bölgedeki okullara ve hastanelere sığınan halka her gün 9 bin kişilik sıcak yemek ve 50 bin ekmek dağıtan İDDEF, sağlık hizmeti de veriyor. İDDEF'in Gazze'deki su arıtma tesisi aktif olarak en önemli hayati ihtiyacı sağlamaya devam ediyor.

Gazze'deki sivillere kumanya, hastanelere ise ilaç ve tıbbi malzeme desteği ulaştırmak için Mısır'a Acil Yardım Üssü kuran federasyon, şu ana kadar Refah Sınır Kapısı'na 10 tır yardım gönderdi. Yardımlar, kapının açılmasıyla Gazze'ye ulaştırılıyor.