İDDEF, Gazze'ye Yardım Gönderiyor
İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Gazze'deki insani krize yanıt olarak ateşkes sonrası yardımlarını sürdürerek temel gıda ve sağlık malzemeleri gönderiyor.
İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Gazze'ye yardımlarını İsrail ile Hamas arasında başlayan ateşkes sürecinin ardından aralıksız sürdürüyor.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, ateşkes kararının ardından insani yardım yüklü tırlar, Mısır'daki Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye gönderildi.
İlk etapta pirinç, şeker ve yağ gibi temel gıda malzemelerinin bulunduğu tırlar, İDDEF ekiplerince teslim alınarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandı.
İDDEF, hayırseverlerin desteğiyle, ambulanslar, sağlık ekipmanları, kumanya, sebze-meyve, sıcak yemek, konserve et, çadır, su, ekmek, un ile kışlık kıyafet yardımlarıyla Gazzelilerin yanında olmaya devam edecek.