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İDDEF Gazze'ye Gıda Yardımı Yaptı

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İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Gazze'nin kuzeyine temel besin malzemelerinden oluşan gıda paketleri ile un dağıtımı gerçekleştirdi. Yardımlar, yerinden edilen ailelere, sığınma merkezlerine ve okullara ulaştırıldı. İDDEF ayrıca sosyal medya mecralarında görsel kampanya yürüterek, bölgedeki gelişmelerin dünyaya duyurulmasını sağladı.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) Gazze'nin kuzeyine temel besin malzemelerinden oluşan gıda paketleri ile un dağıtımı yaptı.

İDDEF'ten yapılan açıklamaya göre, yardımlar Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yerinden edilen ailelere, sığınma merkezlerine ve okullara ulaştırıldı.

İnsani yardım çalışmalarının yanı sıra bölgedeki gelişmelerin gündemden düşmemesi, Gazzelilere daha fazla yardım ulaşması ve dünyaya duyurulması için sosyal medya mecralarında da görsel kampanya yürüten İDDEF, Filistinli ailelere günlük sıcak yemek, temiz su temini, gıda ve diğer insani yardımlarla destek verdi.

Mısır'ın başkenti Kahire'de kurduğu Acil Yardım Lojistik Merkezi ile gıda, kıyafet, un, ilaç ve tıbbi malzemeleri düzenli olarak tırlarla Gazze'ye sevk etmeyi sürdüren İDDEF'e, hayırseverler internet sitesindeki bilgiler üzerinden bağışta bulunabiliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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