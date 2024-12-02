İDDEF, Gazze'de Acil Yardım Çalışmalarına Devam Ediyor

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), İsrail'in saldırdığı Gazze'de insani ve acil yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Federasyondan yapılan açıklamada, kentin 4 bölgesinde seferberlik halindeki ekipler, 7 Ekim 2023'ten bu yana acil yardım çalışmasına devam ediyor.

Bu kapsamda Gazze Şeridi'nin kuzeyinde zorlu koşullarda yaşayan, susuzluk ve açlıkla mücadele eden ailelere sıcak yemek dağıtılıyor.

İDDEF, hayır sahiplerinin bağışladığı kurban etlerini Filistinli ailelere konserve olarak ulaştırırken sığınma merkezlerine ve okullara sığınan Gazzelilerin beslenme ihtiyaçları da karşılanıyor.

Yoğun saldırıların sürdüğü Gazze'nin kuzeyinde ekipler, temin ettikleri gıda, yemek, ilaç, yakıt ve temiz su gibi malzemeleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.