İDDEF, Afganistan'daki Depremzedelere Yardım Eli Uzatıyor

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Afganistan'da yaşanan depremin ilk gününden bu yana afetzedelerin beslenme ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak için insani yardım çalışmalarına devam ediyor.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 31 Ağustos'ta Afganistan'ın doğusunda meydana gelen deprem sonrası bölgedeki vatandaşların yaralarını sarmak için harekete geçen İDDEF, sahada yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Depremin ardından bölgeye ulaşarak, acil ihtiyaçların karşılanması için yardım faaliyetlerine başlayan İDDEF ekipleri, ilk etapta 16 metrekarelik 200 çadır kurarak 2 bin afetzedeyi güvenli alanlara yerleştirdi.

Bunun yanı sıra afetzedelere ulaştırılmak üzere 24 ton gıda malzemesi gönderildi, 48 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı yapıldı.

Ayrıca soğuk hava şartlarına karşı depremzedelere 800 battaniye ulaştırıldı.