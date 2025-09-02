İDDEF, Afganistan'daki Depremzedelere Yardım Eli Uzatıyor

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 6 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde acil yardım çalışmalarına başladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Kunar vilayetinde yaşanan dünkü depremin ardından yaraları sarmak için harekete geçildi.

İDDEF ekipleri, arama kurtarma çalışmalarına katılıp enkaz altında kalanlara ulaşmak için yoğun çaba sarf ederken, aynı zamanda defin işlemlerine destek oldu.

Bölgede acil yardım çalışmalarına da başlayan ekipler, afetzedelere temiz su, çadır, battaniye ve sıcak yemek ulaştırıyor.

Hayırseverler, federasyonun bölgedeki yardım çalışmalarına "www.iddef.org" internet sitesinden destekte bulunabiliyor.