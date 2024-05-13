İDDEF, Afganistan'da selzedelere sıcak yemek dağıtıyor

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Afganistan'da meydana gelen sellerden etkilenenler için başlattığı yardım çalışması kapsamında, bölgede sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi.

İDDEF'ten yapılan açıklamada, Afganistan'da aşırı yağışların yol açtığı sellerden başta Bağlan olmak üzere Burka, Nahreen, Gor ve Herat bölgelerinin etkilendiği aktarıldı.

Bölgede yaraların sarılması için başlatılan çalışmalarda ilk etapta 6 bin kişilik yemek dağıtıldığı belirtilen açıklamada, "Günlük 3 bin kişilik sıcak yemekle selzede kardeşlerimize destek oluyoruz. Sel nedeniyle karadan ulaşımın kesildiği Burka'ya ise ilk gün helikopter ile ulaşarak yemek ikramında bulunduk. Şu andaki çalışmalarımız karadan devam ediyor. Yardım çalışmalarının sürdüğü bölgelerde elimizden gelen tüm desteği gösteriyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yardım çalışmalarına destek vermek isteyenlerin, federasyonun internet sitesi üzerinden, il ve ilçe temsilciliklerinden ya da çağrı merkezinden detaylı bilgi alabileceği bildirildi.