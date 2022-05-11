İDARE MAHKEMESİ, VALİLİK YASAKLARINA İTİRAZI KABUL ETMEDİ

ESKİŞEHİR Valiliği'nin etkinlikleri 15 gün süreyle yasaklamasına ilişkin, kentte 12-15 Mayıs tarihleri arasında müzik festivalini yapmayı planlayan organizasyon şirketinin İdare Mahkemesi'ne yaptığı başvuru kabul edilmedi.

Eskişehir Valiliği, açık alanlarda yapılması düşünülen her türlü yürüyüş, oturma eylemi, stant, çadır kurma, afiş, pankart asma, konser, şenlik ve festival gibi etkinliklerin 10 Mayıs itibariyle 15 günlüğüne yasaklandığını açıkladı. Valiliğinden internet sitesinden yasaklamaya ilişkin açıklamada, kararın Eskişehir'in huzur ortamı, kamu güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin, genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla alındığı belirtildi. Valiliğin yasak kararı kentte 12-15 Mayıs tarihleri arasında yapılması planlanan müzik festivalini de etkiledi. Organizasyon şirketi avukatları aracılığıyla valilik kararının iptal edilmesi talebiyle Eskişehir İdare Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

İTİRAZ KABUL EDİLMEDİ

İdare Mahkemesi gündemine aldığı taleple ilgili Eskişehir Valiliği'nden yasaklara ilişkin savunma yazısı istedi. Bugün savunma yazısıyla birlikte dosyayı yeniden görüşen mahkeme, valilik yasaklarını haklı bularak, iptal kararına itirazı kabul etmedi.

SAHNE SÖKÜLÜYOR

Organizasyon şirketi tarafından aralarında Teoman, Can Bonomo, Haluk Levent, Levent Yüksel, Emre Aydın, Hayko Cepkin, Gazapizm ve Yeni Türkü gibi sanatçıların sahne alacağı platform için kurulum çalışmaları devam ediyordu. İdare Mahkemesi'nin kararıyla birlikte sahnenin söküm işlemlerine başlandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel