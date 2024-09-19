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Burdur ve Karabük'te İdare Mahkemeleri Kuruldu

Burdur ve Karabük'te İdare Mahkemeleri Kuruldu
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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Burdur ve Karabük'te idare mahkemeleri kuruldu. İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın olumlu görüşleri alınarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yürürlüğe giren karar ile Burdur ve Karabük illerine ait yargı çevreleri belirlendi.

(ANKARA) - Burdur ve Karabük'te idare mahkemelerinin kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın olumlu görüşleri alınarak Burdur İdare Mahkemesi ve Karabük İdare Mahlemesi'nin kurulmasına ilişkin karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Burdur İdare Mahkemesi'nin kurulmasına ve yargı çevresinin Burdur ili olarak belirlenmesine ve Karabük İdare Mahkemesi'nin kurulmasına ve yargı çevresinin Karabük ili olarak belirlenmesine karar verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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