İdam Cezası Alan İranlı Mühendis 9 Yıldır Türkiye'de - Haberler

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İdam Cezası Alan İranlı Mühendis 9 Yıldır Türkiye'de

DailyMotion.com - Güncel
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Ülkesinde dini ve siyasi görüşünden dolayı idamla yargılandığını söyleyen İranlı elektrik mühendisi Abbas Karami, 9 yıldır Birleşmiş Milletler tarafından koruma altına alınarak yerleştirildiği Çanakkale'de yaşıyor.

ÇANAKKALE (DailyMotion.com) - Ülkesinde dini ve siyasi görüşünden dolayı idamla yargılandığını söyleyen İranlı elektrik mühendisi Abbas Karami, 9 yıldır Birleşmiş Milletler tarafından koruma altına alınarak yerleştirildiği Çanakkale'de yaşıyor

DailyMotion.com / Güncel

Birleşmiş Milletler, Çanakkale, Güncel, Haberler

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