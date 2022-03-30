İdam Cezası Alan İranlı Mühendis 9 Yıldır Türkiye'de
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Ülkesinde dini ve siyasi görüşünden dolayı idamla yargılandığını söyleyen İranlı elektrik mühendisi Abbas Karami, 9 yıldır Birleşmiş Milletler tarafından koruma altına alınarak yerleştirildiği Çanakkale'de yaşıyor.
ÇANAKKALE (DailyMotion.com) - Ülkesinde dini ve siyasi görüşünden dolayı idamla yargılandığını söyleyen İranlı elektrik mühendisi Abbas Karami, 9 yıldır Birleşmiş Milletler tarafından koruma altına alınarak yerleştirildiği Çanakkale'de yaşıyor
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