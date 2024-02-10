ICYF 5. Genel Kurulu Filistin Özel Oturumu ile sona erdi

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICFY), 5. Genel Kurulu kapanış etkinliği olan "Filistin Özel Oturumu" ile sona erdi.

İstanbul Şişli'deki bir otelde düzenlenen ICYF 5. Genel Kurulu'nun kapanış oturumu, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle süren oturumda Filistin konulu bir video gösterimi de yapıldı.

İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan, bir selamlama konuşması yaptı.

Ayhan'ın ardından kürsüye gelen Filistin Gençlik ve Spor Yüksek Konseyi Başkanı Cibril Mahmud Muhammed er-Recub, "Filistin halkına yönelik bu tek taraflı saldırıya karşı duran tüm Arap ve İslam halklarını ve dünyanın tüm özgür insanlarını selamlıyorum." dedi.

Güney Afrika'ya ayrı bir parantez açılması gerektiğini ve Türkiye'nin de halkı ve yönetimiyle İsrail'e tepki gösterdiğini söyleyen er-Recub, "Bu çilede Filistin'in yanında yer alan dünyanın tüm özgür insanlarına teşekkür ederiz." diye konuştu.

Er-Recub, "Halkımızın karşı karşıya kaldığı İsrail saldırganlığı, Gazze Şeridi'ndeki soykırım, Kudüs ve Batı Şeria'daki sömürgeleştirme sürecinde bu oturumu yapıyoruz. Tüm bunlar, topraklarında kalmakta kararlı olan ve işgalin sona ermesini, kendi kaderini tayin hakkını ve 1967'de işgal edilen topraklar üzerinde başkenti Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasını isteyen Filistin halkını yerinden etme girişimidir." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırımla yargılanan İsrail'in yaklaşık 30 bin Filistinliyi öldürdüğünü hatırlatan er-Recub, uluslararası hukukun, uluslararası sözleşmelerin, teamüllerin ve anlaşmaların İsrail tarafından açıkça ihlal edildiğini söyledi.

Er-Recub, "Ülkeleri işgalci devletle olan pozisyonlarını ve ilişkilerini gözden geçirmeye ve işlediği suçlara karşı kararlı bir duruş sergilemeye, sorumlu tutmaya ve cezalandırılmasını sağlamaya çağırıyoruz." dedi.

Oturumda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da birer konuşma yaptı.

ICYF 5. Genel Kurulu oturumun ardından sona erdi.