ICRYPEX ve Sahibi Gökalp İçer'e Suçtan Elde Edilen Gelirleri Aklama Soruşturması

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Kripto varlık alım satım platformu ICRYPEX ve sahibi Gökalp İçer'in mal varlıklarına, suçtan elde edilen gelirleri aklama suçlamasıyla el konuldu. Soruşturma, suç örgütlerinin haksız kazançlarını dönüştürerek finansal sisteme soktuğu tespit edildi.

Kripto varlık alım satım platformu ICRYPEX ve sahibi Gökalp İçer'in mal varlıklarına, "suçtan elde edilen gelirleri aklama" suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçlar Soruşturma Bürosunca, kripto varlık alım satım platformu ICRYPEX ve Gökalp İçer hakkında yürütülen soruşturmada, platformun çeşitli suç örgütlerinin suçtan elde ettikleri haksız kazançlarını döviz veya kripto varlığa dönüştürerek finansal sisteme soktuğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca (MASAK) hazırlanan rapora göre, suç geliri elde ettiği ve gelirlerini yurt dışına çıkardığı belirlenen şüpheli Gökalp İçer ile ICRYPEX Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ'ye ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, araçlarına, taşınmazlarına ve şirket ortaklık paylarına sulh ceza hakimliğince el konulması kararı verildi.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
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