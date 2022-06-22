ICRYPEX NFT Marketplace ne sunuyor?

Yerli kripto para borsası ICRYPEX tarafından kurulan ICRYPEX NFT Marketplace, yeni NFT projelerini gerçekleştirdiği etkinlikte duyurdu. Zorlu PSM Sky Lounge'da gerçekleşen etkinlikte Aziz Nesin'in anıları, Cumhuriyet Gazetesi arşivi ve rekortmen doğa sporcusu Erden Eruç'un NFT'leri tanıtıldı.

ICRYPEX NFT Marketplace yeni projelerini tanıttı

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Türkiye'nin önde gelen kripto para borsalarından ICRYPEX'in hayata geçirdiği NFT platformu ICRYPEX NFT Marketplace'in yeni NFT koleksiyonları tanıtıldı. NFT sanatçılarının, NFT yatırımcılarının, Nesin Vakfı Yönetim Kurulu, Cumhuriyet Gazetesi Yöneticileri, Erden Eruç ve basın mensuplarının katılım sağladığı etkinlik Zorlu PSM SKY Lounge'da gerçekleşti.

NFT ve blockchain dünyasının akademik isimleri Ebru Güven, Vedat Güven ve Bora Erdamar etkinlik öncesinde NFT ve blockchain dünyasıyla ilgili bilgiler paylaştı. NFT ve blockchain dünyasının gelişimine ve geleceğine değinen akademisyenler, etkinlik öncesi sektörü değerlendirdi.

ICRYPEX CEO'su Gökalp İçer'in konuşmalarıyla başlayan etkinlikte üç ayrı NFT projesi tanıtıldı. Nesin Vakfı, Cumhuriyet Gazetesi ve Erden Eruç ile gerçekleşecek projelerin detaylarının paylaşıldığı etkinliğe vakıf yöneticileri ve Erden Eruç katılım gösterdi.

Etkinlik kapsamında görüşlerini aktaran ICRYPEX CEO'su Gökalp İçer, "Geçtiğimiz aylarda bir lansmanla duyurduğumuz ICRYPEX NFT Marketplace'in bugün 3 yeni koleksiyonunu sizlerle buluşturmak adına bir araya geldik. Çok değerli bir vakıf, tarihi bir gazete ve rekortmen bir sporcuyla çıkaracağımız bu NFT koleksiyonları büyük bir değer oluşturacak.

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