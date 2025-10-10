ICRC Başkanı: Gazze'deki Ateşkes Dönüm Noktası Olmalı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric Egger, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının, iki yıldır devam eden akıl almaz dehşetin ardından dönüm noktası olması gerektiğini bildirdi.

Egger, Gazze'deki ateşkese ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması, iki yıl süren akıl almaz dehşetin ardından bir dönüm noktası olmalı." ifadesini kullanan Egger, ateşkesin hayat kurtarmak ve acıları dindirmek için hayati fırsat sunduğunun altını çizdi.

Egger, İsrail, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan ICRC ekipleri, esirlerin ve tutukluların ailelerine iade edilmesine yardımcı olarak anlaşmanın uygulanmasını destekleyeceğini vurgulayarak, ailelerin sevdiklerinin yasını onurlu şekilde tutabilmesi için insan kalıntılarının iadesine de yardımcı olmaya hazır olduklarını kaydetti.

ICRC ekiplerinin, Gazze Şeridi'ne daha fazla hayat kurtarıcı yardım ulaştırmaya ve bunları en çok ihtiyaç duyanlara güvenli şekilde dağıtmaya hazır olduğunun altını çizen Egger, "Önümüzdeki günler, kritik öneme sahip. Tarafları taahhütlerine sadık kalmaya çağırıyorum. Tahliye operasyonları, güvenli ve onurlu şekilde yürütülmeli. İnsani yardımlar, acilen tam kapasiteyle yeniden başlatılmalı ve nerede olurlarsa olsunlar insanlara güvenli şekilde ulaştırılmalı. Hayatlar, ateşkesin sürdürülmesine bağlı." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail Güvenlik Kabinesinin varılan ateşkes anlaşmasını dün akşam onaylamasının ardından İsrail ordusu, Gazze'de işgal ettiği bazı bölgelerden kısmen çekilmeye başlamıştı.