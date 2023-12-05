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ICRC Başkanı: Gazze'de Daha Fazla Tır Göndermek Durumu Düzeltmez

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Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de daha fazla tır gönderilerek düzeltilemeyecek bir durum olduğunu kaydetti. Spoljaric, Gazze'deki hastanelerin durumunun vahim olduğunu belirtti.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de daha fazla tır gönderilerek düzeltilemeyecek bir durum olduğunu kaydetti.

Spoljaric, X sosyal medya platformundan paylaştığı videoda, abluka altındaki Gazze'de bulunan Avrupa Hastanesini ziyaret ettiğini belirtti.

"(Hastane'de) Gördüklerim, kimsenin tarif edemeyeceği şeylerdi, korkunç yaralar almış, aynı zamanda ebeveynlerini kaybetmiş, bakacak kimsesi olmayan çocuklardı." ifadesini kullanan Spoljaric, Gazze'nin kuzeyindeki tüm hastanelerin cerrahi işlevlerini kaybettiğini öğrendiğini aktardı.

Spoljaric, bu duruma çözüm bulunması gerektiğini vurgulayarak, "Uluslararası toplum karşısında ahlaki başarısızlık olduğu aşikar olan bu durumdan geri dönebiliriz." görüşüne yer verdi.

Gazze'deki durumun sadece insani çözümü olmadığını, siyasi bir çözüme de ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Spoljaric, "(Gazze'de) Daha fazla tır göndererek düzeltilemeyecek bir durumla karşı karşıyayız."ifadesini kullandı.

ICRC Başkanı Spoljaric, yaptığı yazılı açıklamada, devam eden saldırıların siviller üzerinde yarattığı yıkıcı insani etkileri hafifletme çabalarını ilerletmek üzere Gazze'ye gittiğini belirtmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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