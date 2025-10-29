ICPA'nın 27'nci Yıllık Konferansı'nda "Ceza İnfaz Kurumlarında Kriz Yönetimi" ele alındı

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Islah ve Ceza İnfaz Kurumları Birliğinin (ICPA) 27'nci Yıllık Konferansı 87 ülkeden 600 katılımcıyla sürüyor.

Konferansın üçüncü gününde, ev sahibi ülke olarak Türkiye'nin deneyimlerinin paylaşıldığı oturumda, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, "Ceza İnfaz Kurumlarında Kriz Yönetimi" başlıklı sunum yaptı.

Yıldırım, cezaevlerinde güvenlik, sağlık, doğal afet, psikolojik ve teknolojik temelli krizlerin çok boyutlu etkilerine dikkati çekerek, kriz yönetiminin yalnızca güvenlik değil, aynı zamanda insan onurunu koruma sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Cezaevlerinin sadece kapalı kurumlar değil, krizlerin en hızlı ve yoğun şekilde yansıdığı hassas alanlar olduğunu belirten Yıldırım, dünya genelindeki isyanlar, doğal afetler, sağlık krizleri ve güvenlik tehditlerinin bu gerçeği birçok kez hatırlattığını söyledi.

Yıldırım, bu krizlerin tamamını kapsayan, müdahale tekniklerini bütüncül bir çerçevede ortaya koyan uluslararası standardın henüz bulunmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kriz yönetimiyle ilgili uluslararası standartları içeren bir standart kurallar metni olmadığını tespit etmiş olduk. Bu vesileyle dünya genelinde cezaevlerinde farklı ölçeklerde gerçekleşen kriz durumlarında, çok sık karşılaşılabilen durumlar olması da gözetilerek, ICPA'nın bu konuda inisiyatif alarak uluslararası standart oluşturulmasına öncülük yapabileceğini değerlendiriyoruz. Türkiye de kriz tecrübeleriyle cezaevlerinde krize müdahale alanında uluslararası standart geliştirmesine yönelik bu çalışmalara katkı sunmaya hazır."

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası çalışmalar anlatıldı

Sunumun sonunda, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altından 41 kişiyi kurtaran Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün Arama ve Kurtarma Ekibi'ni (CEKUT) sahneye davet eden Yıldırım, ekibin tanıtımının ardından katılımcılardan uzun süre alkış aldı.

Konferansa ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde de bulunan Enis Yavuz Yıldırım, 2017'de ICPA'ya üye olan Türkiye'nin 2022 ve 2024'te verilen yıllık ödüllerden ikisini kazandığını söyledi.

Geçen yıl da bilişim konferansı başlığı altında 50 ülkeden gelen katılımcılarla bir konferans düzenlediklerini anımsatan Yıldırım, bu yılki toplantının da ICPA tarihindeki en yüksek katılımlı etkinlik olduğunu dile getirdi.

Yıldırım, "Bugün biz de 29 Ekim'e denk gelmiş olduk. Böylece hem gelen misafirlerimizle Cumhuriyet Bayramımızı kutlamış olduk hem de ev sahibi olarak Türk infaz sisteminin geldiği aşamayı konuklarımızla paylaşma imkanı buluyoruz." dedi.

Bugünkü sunumunda Kahramanmaraş merkezli depremden sonrası yürüttükleri çalışmaları katılımcılara anlattıklarını aktaran Yıldırım, "Depremden hemen sonra, bölgedeki 7 bin civarında hükümlünün ilk 48 saat içinde daha güvenli alanlara taşınması, 5 binden fazla vatandaşımızın ceza infaz kurumlarının bulunduğu alanlara yerleştirilmesi ve bu kişilere lojistik ile psikososyal destek verilmesi kurumlar açısından önemli çalışmalardı." ifadelerini kullandı.

Cezaevi kurtarma ekibinin sayısı 1700'e ulaştı

Yıldırım, depremde kurumların gösterdiği fedakarlığa dikkati çekerek, "O bölgede 41 vatandaşımızın canını kurtaran, enkaz altından çıkarılmasını sağlayan Cezaevleri Kurtarma ekibimizden bahsettik. O gün sayıları 340'tı. Sayın Bakanımızın talimatıyla bu sayı 1700 kişiye ulaştı." diye konuştu.

Depremde ceza infaz kurumlarında herhangi bir yıkım veya can kaybı yaşanmadığını belirten Yıldırım, "Ceza infaz kurumlarımız bu deprem sınavından başarıyla çıkmışlardır. Deprem bölgesinde, hareketliliğin devam etmesi nedeniyle bazı eski binalarda yorulmalar olmuştur, biz de tedbiren sevklerimizi gerçekleştirdik." şeklinde konuştu.

Konferansın önemine değinen Yıldırım, şöyle devam etti:

"İnsan haklarının vitrini mahiyetinde olan ceza infaz kurumları ve ceza infaz sistemlerinin içerisindeki mekanizmalar aynı zamanda hukuk sistemlerinin en önemli ayağını ifade ediyor. Bu toplantının Türkiye'de yapılması, bu alandaki profesyonellerin sistemimize akreditasyonudur. Türkiye'nin ceza infaz sisteminin saygınlığının bir yansımasıdır. Konferans kapsamında ülkelerle yaptığımız ikili görüşmelerde uygulanan sisteme dair çokça teveccüh içeren ifadeler duyduk. Biz, Türkiye Yüzyılı'nda, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kurumlarımızı, kurumumuzu güçlendirmeye devam edeceğiz. İnfaz sisteminde ne yaparsanız yapın artık 'en iyisidir' demeniz mümkün değil. Sürekli bir ileri noktaya taşımamız gerekiyor. Bu sistemin bugünkü geldiği noktada 87 bin kahraman, fedakar ceza infaz personelimizin emeği var. Bu toplantının teması da ceza infaz personeli, yani personel refahı ve personel motivasyonu. Bugün personelimizin bu gayretleriyle geldiğimiz bu saygın noktayı yansıtma imkanı buluyoruz."