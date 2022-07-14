İçme suyu borusundaki patlak, yolu göle çevirdi İçme suyu borusundaki patlak, yolu göle çevirdi Tekirdağ'da içme suyu hattı borusunda meydana gelen patlak sebebiyle tonlarca su boşa aktı, yollar da göle döndü. İçme suyu borusundaki patlak, yolu göle çevirdi TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da içme suyu hattı borusunda meydana gelen patlak sebebiyle tonlarca su boşa aktı, yollar da göle döndü. Çorlu ilçesi Cemaliye Mahallesi Borsa meydanı kavşağındaki yaya kaldırımının geçtiği noktada, geçtiğimiz gün gece yarısı içme suyu hattında patlak meydana geldi. Tazyikli akan su nedeniyle bir süre sonra Hıdırağa Mahallesi Salhane Sokak ile Hacı Hamam Dere Sokak göle döndü. Sokak sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye gelen TESKİ ekipleri, suyu keserek, meydana gelen arızayı giderdi. İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - Güncel Tekirdağ su Güncel Haberler

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