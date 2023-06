İçkili restorana alınmayınca tabancayla ateş açtılar

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde müşteri olarak gittikleri içkili restorana, alınmayınca tabancayla bir günde 2 kez ateş açan Seven B. ile Ümit D. tutuklandı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Çorlu ilçesi Şeyhsinan Mahallesi Çukur Çeşme Sokak'ta bulunan içkili restorana giden Seven B. ile Ümit D., içeri alınmadı. Bunun üzerine iki arkadaş, iş yerine ateş edip kaçtı. İşletme sahibinin ihbarı üzerine gelen polis, inceleme yaptıktan sonra bölgeden ayrıldı. Polis ekibi gittikten sonra yeniden gelen şüpheliler, bir kez daha iş yerine ateş etti. Her iki saldırıda da yaralanan olmadı. Restoranın kurşunladığı, sokaktakilerin panik yaşadığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Polis ekipleri, kamera görüntülerinden Seven B. ve Ümit D.'nin kaçtığı otomobilin plakasını belirledi. İki şüpheli, Hıdırağa Mahallesi'nde polis tarafından olayda kullandıkları tabanca ile birlikte yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Seven B. ve Ümit D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.