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İçkili paylaşım yapan havayolu çalışanın serbest bırakılmasına başsavcılık itiraz etti

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İçkili paylaşım yapan havayolu çalışanın serbest bırakılmasına başsavcılık itiraz etti

KADİR Gecesi'nde sosyal medya hesabından içkili paylaşım yaptığı gerekçesiyle tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edilen havayolu şirketi çalışanı O.T.'nin serbest bırakılmasına Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

KADİR Gecesi'nde sosyal medya hesabından içkili paylaşım yaptığı gerekçesiyle tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edilen havayolu şirketi çalışanı O.T.'nin serbest bırakılmasına Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Kadir Gecesi'nde sosyal medya hesabından içkili paylaşım yapan havayolu şirketi çalışanı O.T. hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan geçtiğimiz günlerde soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında adliyeye getirilen O.T. savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

BAŞSAVCILIK SERBEST BIRAKILMASINA İTİRAZ ETTİ Hakimlik, tutuklama talebini reddederek şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, O.T.'nin kaçma şüphesi olduğunu göz önüne alarak şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etti. Başsavcılık, O.T. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesini talep etti.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Gecesi, Medya, Güncel, Haberler

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