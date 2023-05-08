İçkili kişi otomobilin üzerine çıktı

DİYARBAKIR'da içkili olduğu iddia edilen kişi, yoldan geçerken durdurduğu otomobilin üzerine çıktı. Sürücünün hareket ettirdiği otomobil, üzerindeki kişiyle bölgeden uzaklaşırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün gece saatlerinde Bağlar ilçesi Dörtyol Kavşağı'nda meydana geldi. İçkili olduğu öne sürülen kişi, kavşakta yayalara sataşıp, seyir halindeki araçları durdurarak küfürler etti. Bir otomobili durdurup kaputuna vuran ve bağıran bu kişi, daha sonra tekme atarak aracın üzerine çıktı. Bu sırada çevredeki bir binada yaşayan kişi, o anları cep telefonuyla kayda aldı. Sürücü, yaşadığı panikle aracını hareket ettirdi. Üzerindeki kişiyle yaklaşık 10 metre giden otomobil, kameranın açısından çıktı.