Haberler

İçki Hırsızı, Çaldığı Birayı İçtiğini Açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da bir tekel bayisinden çalıntı motosikletle bir kasa bira çalan 34 yaşındaki Fehmi Celal A., güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası yakalandı ve tutuklandı. Hırsızlık suçlamasıyla arandığı öğrenilen şüpheli, mahkemeye sevk edildiğindeki ifadesinde çaldığı biranın hepsini içtiğini söyledi.

1) BİR KASA İÇKİ ÇALDI, 'HEPSİNİ İÇTİM' DEDİ

ADANA'da Fehmi Celal A. (34), çalıntı motosikletle geldiği tekel bayisinin önündeki bir kasa birayı çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından polis, şüpheliyi yakaladı. İfadesinde, "O gün bira içmek istemiştim. Çaldıklarımın hepsini içtim" diyen şüpheli, tutuklandı.

Olay, 15 Ekim saat 14.00 sıralarında Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Ahmet Zapmaz Bulvarı'nda meydana geldi. Çaldığı motosikletle gezintiye çıkan Fehmi Celal A., Hakan A.'nın tekel bayisinin önünde bulunan kasadaki biraları fark etti. Fehmi Celal A., bir kasa birayı motosiklete yükleyip, kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine çalışma başlatan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin 'Hırsızlık' suçundan 8 yıl 4 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını tespit etti.

Polis ekipleri, şüphelinin evine yaptığı baskında Fehmi Celal A.'yı gözaltına aldı. Çalıntı olduğu tespit edilen motosiklet ise evin bahçesinde ele geçirilip, sahibine teslim edildi. Emniyete götürülen Fehmi Celal A., ifadesinde, "O gün bira içmek istemiştim. İş yerinin önünde görünce bir kasa aldım. Çaldıklarımın hepsini içtim" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fehmi Celal A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ederson'un Beşiktaş taraftarı ile yaşadığı gerginlik kamerada

Onu daha önce böyle görmediniz! Milyonlarca izlenen görüntü
Ya tamam, ya devam diyecek! Sergen Yalçın'ın kader maçı

Ya tamam, ya devam diyecek! İşte Sergen'in kader maçı
Altını olanlar dikkat: Uzman ismin öngördüğü rakam inanılmaz

Altını olanlar dikkat: Öngördüğü rakam inanılmaz
Kabe'de çekilen görüntüye tepki yağıyor

Görüntü maalesef Kabe'de kaydedildi
Ederson'un Beşiktaş taraftarı ile yaşadığı gerginlik kamerada

Onu daha önce böyle görmediniz! Milyonlarca izlenen görüntü
Cezaevinde babasının ağır yaraladığı 4 yaşındaki çocuktan haber var

Cezaevinde babasının ağır yaraladığı 4 yaşındaki çocuktan haber var
Lastik değişimi sırasında kayan tırın altında kalarak hayatını kaybetti

Lastik değişimi sırasında kayan tırın altında kalarak hayatını kaybetti
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Mekanındaki fiyatları görenler şaştı kaldı
29 Ekim'de Anıtkabir'e neden gitmedi? Gerekçesini açıklayan Bahçeli iddialara ateş püskürdü

29 Ekim'de Anıtkabir'e neden gitmedi? Bahçeli gerekçesini açıkladı
Tedesco'dan Fener taraftarını mest eden hareket

Tedesco'dan Fener taraftarını mest eden hareket
Hollywood'un efsane ismine veda: Diane Ladd 89 yaşında hayatını kaybetti

Sinema dünyasının başarılı ismi hayatını kaybetti
Orkun-Alvarez kapışması yeni değil! İşte derbinin kaderini değiştiren kırmızı kartın perde arkası

İşte derbinin kaderini değiştiren kırmızı kartın perde arkası
Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy'dan yeni açıklama! O bölgeyi işaret ederek uyardı

Şener Üşümezsoy'dan yeni açıklama! O bölgeyi işaret ederek uyardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.