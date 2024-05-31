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İçişleri ve Çevre Bakanları, 'Denizler Halkındır' projesi için il müdürleri ve valilerle görüştü

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 'Denizler Halkındır' projesi kapsamında 28 ilin müdürleri ve valileriyle bir araya geldi. Proje kapsamında plaj, sahil ve denizlerdeki kaçak ve işgalci yapıların kaldırılması ve vatandaşların denizlere daha rahat ulaşmasının sağlanması hedefleniyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Denizler Halkındır" projesi kapsamında 28 ilin müdürleri ve valileriyle görüştü.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki ile birlikte, bakan yardımcılarımız, her iki Bakanlığımızın bürokratları, Hatay'dan Artvin'e kadar kıyı şeridinde bulunan 28 ilimizin valileri ve il müdürlerimizle bir araya geldik. Vatandaşlarımızın denizlerimize daha rahat ulaşmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen 'Denizler Halkındır' projesine ilişkin valilerimizi ve il müdürlerimizi bilgilendirdik."

Bakan Özhaseki de yaptığı paylaşımda, toplantıya ilişkin bilgi vererek, "Plaj, sahil ve denizlerimizin üstündeki kaçak, işgalci yapıları da kararlılıkla kaldıracağız. Ülkemizin can damarlarından turizm sektörünün baltalanmasına izin vermeyecek, vatandaşlarımızın plaj ve denizlerimize ulaşmasını kolaylaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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