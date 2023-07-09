İçişleri ve Adalet Bakanları Sel Felaketinden Etkilenen Bölgelerde İncelemelerde Bulunmak Üzere Bartın'a Gidiyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sel felaketinden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Bartın'a gidiyor. Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bölgedeki kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve şu ana kadar can kaybının olmadığını belirtti.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sel felaketinden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Bartın'a gidiyor.

Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başta Batı Karadeniz bölgemiz olmak üzere sel felaketinden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç ile birlikte Bartın'a doğru karayoluyla hareket halindeyiz. Valiliklerimiz ve AFAD koordinesinde Devletimiz bütün kurumlarıyla bölgede. 23 vatandaşımız helikopter, 73 vatandaşımız ise bot ve iş makineleriyle kurtarıldı. Şu an itibarıyla şükürler olsun can kaybımız yok. Hava Kurtarma ekiplerimiz ve tüm birimlerimiz Milletimizin emrinde" ifaedelerine yer verdi.